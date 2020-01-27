شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل منتخب اليد بمطار القاهرة بعد تتويجه بأمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، اليوم الاثنين، أعضاء بعثة منتخب مصر الأول لكرة اليد فور وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي، قادمين من تونس بعد تتويجهم بطولة أمم إفريقيا، حيث تقدم بالتهنئة لجميع أعضاء البعثة على ما قدموه من إنجاز.

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد توجه بالتهنئة أمس إلى الشعب المصري والمنتخب الوطني لكرة اليد، لحصوله على كأس الأمم الإفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.

وأشاد الرئيس بهذا الإنجاز الذي يعكس العزيمة والإصرار والإرادة لدى هذا الجيل من شباب مصر، والذي يضاف للإنجازات المتلاحقة لكرة اليد المصرية مؤخراً في مختلف الفئات وعلى كافة المستويات القارية والعالمية، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي.

وفاز المنتخب الوطنى في المباراة النهائية في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد على حساب تونس صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 27/ 23 وحجز تذكرة الصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020.