شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يفوز على مضيفه حرس الحدود 2-1 بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلَّب فريق نادي أسوان على مضيفه حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين باستاد «المكس» ضمن الجولة الـ15 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم لاعب خط الوسط كريم الطيب بهدف لأسوان في الدقيقة 35، لكن مصطفى جمال أدرك هدف التعادل للحرس في الدقيقة 57، وعاد اللاعب نفسه ليهدي الفوز للفريق المنافس بعدما سجل هدفا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 80.

وارتفع رصيد أسوان بهذا الانتصار إلى 12 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر بجدول ترتيب فرق الدوري، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز التاسع.