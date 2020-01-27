شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة النجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة النجم الساحلي التونسي أمس، تدريبات بدنية خفيفة اليوم الاثنين.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرا بنقطة واحدة.