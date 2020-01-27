جروس: نتطلع إلي الذهاب بعيدًا في البطولة الآسيوية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

أكد كريستيان جروس، المدير الفني لأهلي جدة، أهمية إظهار شخصية الفريق وروح الانتصار أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي من أجل التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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وقال خلال المؤتمر الصحفي، يوم الاثنين: دوري أبطال آسيا بطولة قوية وهامة للغاية، ونطمح من خلال مواجهة الملحق، يوم الثلاثاء، للتأهل إلى دور المجموعات والمضي قدمًا في البطولة.

وأضاف: لدينا رغبة كبيرة في تحقيق الانتصار، وسنلعب أمام منافس قوي سيلعب من أجل الفوز والتأهل أيضا، كما شاهدت المواجهة السابقة التي جمعت فريق استقلال دوشنبه الطاجيمي بفريق لوكومتيف الأوزبكي، واستطاع فيها الفريق الطاجيكي تحقيق النتيجة المطلوبة والتأهل.

وواصل: يجب إظهار شخصية الفريق وروح الانتصار، وأتمنى حضور جماهير الأهلي لدعم ومساندة الفريق خلال بداية مشواره الآسيوي، وعمر السومة سيكون أبرز الغائبين عن اللقاء بداعي الإصابة.