إشبيلية يحسم صفقة سوسو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020
توصل نادي إشبيلية، لإتفاق مع الإسباني سوسو، جناح نادي ميلان الإيطالي، تمهيدًا للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي بشهر يناير الجاري.
وسيصبح سوسو الصفقة الثانية والأخيرة لإشبيلية في ميركاتو يناير، بعد التعاقد مع المغربي يوسف النصيري من صفوف ليجانيس.
اتفاق بين ميلان وإشبيلية على صفقة سوسو
أشارت صحيفة “آس” الإسبانية، أن نادي إشبيلية حسم صفقة الإسباني سوسو، على سبيل الإعارة، مع وجود خيار شراء بقيمة 25 مليون يورو، حيث أن الإتفاق بين إشبيلية وميلان على وشك الانتهاء، بينما أتفق النادي الإسباني مع اللاعب على شروطه الشخصية.
وسيصل سوسو إلى إشبيلية مُعارًا لمدة عام ونصف، بطلب من المدرب جولين لوبيتيجي، لتدعيم الفريق في الوقت المتبقي من الموسم.
وخاض سوسو 17 مباراة مع ميلان هذا الموسم في جميع المسابقات، نجح في تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين.
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