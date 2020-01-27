إنتر ميلان مهدد بفقدان مارتينيز ثلاث مبارايات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

أحمد مجدي

‎يواجه نادي إنتر خطر فقدان مهاجمه الأرجنتيني ‎لوتارو مارتينيز، لأكثر من مباراة بعد طرده أمام كالياري.



‎وفقد إنتر نقطتين ثمينتين على ملعبه أمس الأحد بالتعادل مع كالياري بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين ضمن فعاليات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإيطالي.

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‎وشهدت المباراة طرد لوتارو مارتينيز في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وانفجر مهاجم إنتر في وجه حكم المباراة وظهر كأنه يصرح بشيء ما للحكم جيانلوكا ماناجانييلو.

‎إيقاف لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر قد يصل لـ 3 مباريات ويغيب عن ديربي ميلان ‎وأشارت صحيفة “جازيتا ديلو سبورت”، أن إيقاف لوتارو مارتينيز قد يصل إلى 3 مباريات، بسبب رد فعله تجاه حكم المباراة

‎وإذا تم توقيع العقوبة بشكل رسمي، سيغيب لوتارو عن مباريات إنتر القادمة أمام أودينيزي والديربي أمام ميلان ولاتسيو.

‎كما سيتم تغريم المهاجم البالغ من العمر 22 عاماً من قبل النادي، بسبب تصرفاته وفقاً لبروتوكول النادي المتعلق بالاحتجاج على الطرد.