شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يفوز على الوثبة السورى ببطولة دبى الدولية لكرة السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق سلة الاتحاد السكندرى أول فوز له فى بطولة دبى الدولية لكرة السلة ، و التى تقام بالإمارات وتستمر حتى 1 فبراير المقبل ، بعد التغلب على نظيره الوثبة السورى ، بنتيجة 64 /96 فى رابع جولات البطولة ، فى حضور محمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى .

وينتظر الفريق السكندرى الفوز فى مباراة الغد أمام الجامعة الأمريكية، ليضمن الصعود إلى دور الثمانية من المنافسات .

وكان الاتحاد السكندرى قد خسر أول 3 مباريات أمام كل من سلا المغربى ، و الرياضى اللبنانى ، و هوبس اللبنانى ، ليحقق الفوز فى مباراة اليوم .

Advertisements

وأوقعت القرعة فريق الاتحاد السكندرى فى المجموعة الأولى بجانب فرق الرياضى اللبنانى، وسلا المغربى، الوثبة السورى، الجامعة الأمريكية بدبى، ونادى هوبس اللبنانى، وفى المجموعة الثانية نادى بيروت اللبنانى، ومايتى الفلبينى، رادس التونسى، والاتحاد السورى، بالإضافة إلى منتخب الإمارات.

وتضم قائمة زعيم الثغر فى البطولة كلاً من إسماعيل أحمد، أحمد عادل دولا، مصطفى عصام، هيثم كمال، رامى إبراهيم، على محمد، مؤمن مبارك، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد الصباغ، أحمد أبو العلا، محمد على، محمد يونس، مارفيل هاريس، ويرأس البعثة خليل القاضى عضو مجلس الإدارة، ويضم الجهاز الفنى أحمد مرعى مديرًا فنيًا، وعمرو السبخى مدربا عاما، ومحمد سمير وياسر مبارك مدربين، وخالد عبد الفتاح مديرا إداريا، وأحمد بسيونى إداريا، ومحمد كمال طبيب.

يقع فريق الاتحاد السكندرى فى المركز الثالث بالدورى، بعدما خاض 9 مباريات فاز فى 8 وخسر واحدة، ووصل رصيده إلى 17 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة امام سبورتنج، كان مقررا إقامتها الأربعاء الماضى إلا أن التأجيل جاء بسبب وفاة والدة المدير الفنى على أن يتم إقامتها يوم 27 فبراير المقبل .