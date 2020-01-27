شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن إعارة محمد عبد المنعم لـ سموحة لنهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق النادي الأهلي رسمياً على إعارة محمد عبد المنعم "كامبوس" مدافع فريق الشباب بالنادي إلى سموحة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

وفضل الجهاز الفني للأهلي منح كامبوس فرصة الانتقال للنادي السكندري من أجل اكتساب المزيد من الخبرات قبل العودة مجددًأ لصفوف النادي الأحمر.

وأصبح كامبوس اللاعب الثاني الذي ينتقل لصفوف سموحة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد صلاح محسن الذي تمت إعارته أيضاً.

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ومن المقرر أن يعقد مسئولو الأهلى جلسة مصيرية وحاسمة مع صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، لحسم مصيره سواء بانتقاله لأحد الأندية الداخلية أو الخارجية على سبيل الإعارة، أو البقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم، وهو ما سيناقشه اللاعب مع جهاز الكرة الأحمر على هامش مران الفريق ظهر اليوم الاثنين.

ويواجه مسئولو النادى الأهلى أزمة فى تسويق صالح جمعة، بعد قرار السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بالاستغناء عن جمعة فى يناير الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده، حيث أعلن فايلر مؤخرًا موافقته على رحيل صالح جمعة من النادى فى يناير الجارى حيث أكد فى مؤتمر صحفى عقب مباراة المقاولون الأخيرة بالدورى أنه لا يحتاج صالح جمعة فى الفريق وتمنّى له التوفيق فى مكان آخر.

ورغم أن الأيام الماضية شهدت تداول أنباء حول تلقى صالح جمعة عروضًا من أندية محلية كثيرة، فى مقدمتها إنبى وسموحة والاتحاد السكندرى والإسماعيلى وغيرها، إلا أن النادى الأهلى لم يتلق عروضاً رسمية من هذه الأندية للحصول على خدمات اللاعب.