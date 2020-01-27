شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم يكتب شهادة ميلاده فى الأهلى بعد إشادة فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم ياسر إبراهيم مدافع الأهلى، أفضل مباريات مع الأحمر أمام النجم الساحلى، فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأحد، على استاد السلام، فى إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكتب ياسر إبراهيم شهادة ميلاده من جديد مع النادى الأهلى، بعدما قاد دفاع الأهلى للحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالى التى يلعبها أساسيا مع السويسرى رينيه فايلر، الذى استبعده منذ توليه عن التشكيل الأساسى.

ونال مدافع الأهلى إشادة كبيرة من مدرب الأهلى، الذى أثنى على مدافعه فى مواجهة المقاولون العرب فى الدورى، وهو ما استمر عليه فى مواجهة النجم الساحلى، ليعلن بهذا المستوى أنه متمسك بفرصة اللعب كأساسى فى تشكيل فايلر.

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ونجح الأهلى فى تحقيق فوز ثمين على حساب النجم الساحلى بهدف نظيف سجله أجايى، ليقود المارد الاحمر لاعتلاء قمة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما توقف رصيد النجم الساحلى عند 9 نقاط فى المركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى صاحب المركز الثالث، ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويلتقى الأهلى مع الهلال السودانى السبت المقبل على ملعب "الجوهرة الزرقاء"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلى للحصول على نقطة التعادل فى مباراة الهلال السودانى من أجل التأهل للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، والفوز لضمان الصعود كأول مجموعته لتفادى أصحاب المراكز الأولى فى دور ربع النهائى.