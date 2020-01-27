شكرا لقرائتكم أبطال أفريقيا .. منتخب اليد يصل القاهرة وسط استقبال حافل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت إلى مطار القاهرة بعثة منتخب مصر الأول لكرة اليد قادمة من تونس بعد التتويج بلقب أمم أفريقيا على حساب نسور قرطاج صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 27 / 23 وحجز تذكرة الصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وحرص عدد من المسئولين على الرياضة و أسر اللاعبين على التواجد فى المطار لإستقبالهم .، كما يدرس مسئولو إتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر إقامة تكريم خاص للاعبى منتخب مصر .

بهذه البطولة نجح منتخب مصر فى تحقيق النجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه، حيث توج بأول لقب أفريقى عام 1991 فى النسخة التى أقيمت فى مصر بالفوز على الجزائر فى النهائى، بينما حصد اللقب الثانى عام 1992 فى ساحل العاج على حساب تونس.

أما اللقب الثالث الذى توج به الفراعنة فجاء فى عام 2000 فى الجزائر بالفوز على محاربى الصحراء على أرضهم ووسط جماهيرهم، بينما توج المنتخب باللقب الرابع فى نسخة 2004 بمصر على حساب الجزائر أيضا .

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كما تخلص منتخب مصر من الدخول فى حسبة برمة والمشاركة فى ملحق التصفيات المؤهلة إلى الأولمبياد، حيث إن البطولة الأفريقية تؤهل فقط بطل أفريقيا للدورة الأولمبية.

وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسي بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

وشهد دور ربع النهائي فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 في ثاني لقاءاته للتأهل إلى نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأحمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى.