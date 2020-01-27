لبنى مصطفى تحصد ذهبيتين ببطولة الجمهورية لذوي الاحتياجات الخاصة

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جدة - عمرو شويل حصدت لبنى مصطفى لاعبة السباحة بنادي الزمالك ومنتخب مصر ذهبيتين ببطولة الجمهورية لذوي الاحتياجات الخاصة بسباقي 50 متر و 100 متر خلفي.
وحققت لبنى مصطفى أرقاما قياسية جديدة لها حيث تعتبر الوحيدة التي تحصد الميدالية الذهبية لمدة ١٦ عاما على التوالي.
واقيمت البطولة على حمامات سباحة الكلية الحربية لتتأهل لبنى مصطفى لبطولة التميز التي تقام في شهر إبريل القادم وفي حالة الفوز ببطولة التميز سوف تشارك السباحة ببطولة العالم القادمة نهاية هذا العام ديسمبر 2020.
وبهذا الفوز أرتفع عدد ميداليات اللاعبة لبنى إلى ١٨٢ ميدالية بين محلية ودولية.
وأعرب أحمد السيد المدير الفني لأسرة الاحتياجات الخاصة عن سعادته بانجازات السمكة الذهبية والذي يعكس الإرادة والعزيمة التي تتمتع بها.
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