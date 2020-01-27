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شكرا لقرائتكم قراء الخليج 365: كهربا وبادجى الأكثر تأثيرا فى صفقات الشتاء.. كاسونجو وصيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فى استطلاع لـ الخليج 365، حرص قراء الموقع على ابداء رأيهم بشأن الصفقة المتوقع تألقها فى الدوري المصري فى الميركاتو الشتوي بعد صفقات الانتقالات الشتوية التى بدأت من يناير الحالى.
وتصدر الثنائى محمود كهربا لاعب الزمالك السابق والمنتقل حديثا إلى صفوف الاهلى المصري وزميله السنغالى اليو بادجى اختيارات القراء حيث جاء كل منهما بنسبة 35 %
فيما يري 14% من فراء الخليج 365 إن الكونغولى كاسنجو كابنجو العائد غلى فريقه الزمالك سيكون الأكثر تأثيرا .
بينما أكد 5% فقط أن التونسي فخر الدين بن يوسف سيكون تاثيره قوي مع الدروايش ، فيما قال 10 % أن صلاح محسن سيكون مؤثر للغاية مع فريقه المعار إليه مؤخرا سموحة السكندري .
وأخيرا يؤكد 1% فقط أن أحمد على الدولى المصري مهاجم المقاولون العرب السابق والمنضم حديثا غلى إنبي سيكون مؤثرا.
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