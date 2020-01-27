شكرا لقرائتكم كهربا يتلقى أول صدمة فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الحالى، أول صدمة فى القلعة الحمراء فى أقل من شهر على انتقاله للأحمر فى الانتقالات الشتوية الحالية.

وتعاقد الأهلى مع محمود كهربا فى صفقة انتقال حر، بعدما فسخ اللاعب عقده مع أفيس البرتغالى بالشرط الجزائى، فى يناير الجارى، وقام بقيده محليا وأفريقيا.

الصدمة التى تلقاها كهربا مع الأهلى، تتمثل فى ابتعاده عن التشكيل الأساسى للأحمر منذ انتقاله، حيث لم يدخل تشكيل الفريق الأساسى حتى الآن وهو ما لم يتوقعه لاعب الأهلى الجديد، بعدما أثار الجدل بفسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد وانتقاله لأفيس البرتغالى والعودة مجددا لمصر عبر بوابة الأهلى.

وشارك كهربا فى فوز الأهلى على حساب النجم الساحلى بهدف نظيف سجله أجايى، ليقود المارد الأحمر لاعتلاء قمة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما توقف رصيد النجم الساحلى عند 9 نقاط فى المركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى صاحب المركز الثالث، ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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ويلتقى الأهلى مع الهلال السودانى السبت المقبل على ملعب "الجوهرة الزرقاء"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلى للحصول على نقطة التعادل فى مباراة الهلال السودانى من أجل التأهل للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، والفوز لضمان الصعود كأول مجموعته لتفادى أصحاب المراكز الأولى فى دور ربع النهائى.