شكرا لقرائتكم أسوان يفوز على الحدود بهدفين مقابل هدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتزع فريق أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي، ثلاث نقاط ثمينة على حساب مضيفه حرس الحدود، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين قبل قليل على استاد المكس بالأسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام.

بهذا الفوز رفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 يحتل بهم المركز الـ 14 في جدول المسابقة متخلياً عن المركز الأخير في قاع الجدول بعد تقدمه أربع مراكز دفعه واحدة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 في المركز التاسع بالجدول.

كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الضيوف على فريق الحرس بهدف نظيف سجله كريم الطيب لاعب أسوان في الدقيقة 36 من عمر الشوط.

بدأ أسوان الشوط الثاني مواصلاً صحوته الهجومية في نهاية الشوط الأول، لتعزيز هدف التقدم وضمان الثلاث نقاط، وعلى الجانب الآخر حاول الحدود تعديل النتيجة ببعض الهجمات في الدقائق الأولى من الشوط الثاني لكنها لم تمثل خطورة على مرمى مسعد عوض.

وفي الدقيقة 50 أهدر مصطفى الزناري فرصة خطيرة بعدما سدد راسية قوية اعتلت عارضة مرمى مسعد عوض حارس أسوان بسنتيمترات قليلة.

احتسب حكم المباراة في الدقيقة 55 ركلة جزاء لحرس الحدود على حساب أسوان سددها مصطفى جمال في شباك مسعد عوض في الدقيقة 58 بعدما كان حارس أسوان قريباً من التصدي لها.

وفي الدقيقة 78 أحرز مصطفى جمال لاعب حرس الحدود هدف التقدم لأسوان عن طريق الخطأ في مرماه، لتصبح النتيجة 2/1، ليعترض لاعبو الحرس بعد الهدف بسبب وقوع كريم الطيب مهاجم أسوان في مصيدة التسلل قبل أن ينهي الحكم الجدل الدائر على الملعب باحتساب الهدف.

واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافر النهاية في الدقيقة 94 معلناً فوز أسوان وحصد ثاني انتصاراته منذ بداية المسابقة.

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الشوط الأول

بدأ حرس الحدود اللقاء بضغط هجومي على أسوان، مستغلاً عامل الأرض، إلا أن هجمات الحدود جاءت دون فاعلية على المرمى، وفي الدقيقة الثامنة بدأت أولى المحاولات الهجومية لأسوان حيث انطلق مصطفى دويدار لاعب أسوان بالكرة من جهة اليمين ثم أرسل تمريرة عرضية وصلت لكريم الطيب داخل منطقة الجزاء فحاول الأخير تسديد الكرة ولكنها جاءت ضعيفة أمسك بها أحمد السعدني حارس مرمى الحرس بسهولة.

مرت أحداث الشوط الأول بطيئة ومملة و دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة 33 بدأ اسوان يكشر عن أنيابه الهجومية بفرصة خطيرة عن طريق تقدم عبد الله السنجهاوي الذي رفع عرضية نموذجية لكريم الطيب سددها برأسه بالقرب من مرمى أحمد السعدني.

وفي الدقيقة 36 نجح كريم الطيب في إحراز هدف التقدم لتماسيح النيل بعد رأسية قوية سكنت شباك أحمد السعدني حارس مرمى الحدود.

واحتسب حكم اللقاء ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع، لينتهي الشوط الأول في الدقيقة 48 مع صافرة الحكم معلناً تقدم تماسيح النيل على حرس الحدود.

كان أسوان، قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

مسعد عوض فى حراسة المرمى، حسن طارق، أحمد عامر، أحمد فتحى، الحسينى سمير، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، عبد الله السنجهاوى، محمد إسماعيل، مصطفى دويدار، وكريم الطيب.

فيما بدأ حرس الحدود، اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد السعدنى، حسن مجدى، خالد سامى إبراهيم، مصطفى الزنارى، محمد عبد الفتاح تاحا، مصطفى جمال عبد المجيد، أحمد فتحى فيليكس، محمد أسامة، إبراهيم كونيه، محمد عبد اللطيف جريندو، وأنطونى لوكاسا "تونى".