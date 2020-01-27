شكرا لقرائتكم الزمالك يشكر سفير مصر بأنجولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى، الشكر إلى سفير مصر فى أنجولا محمد صفوت، مشيدا بالجهد المبذول من أجل تسهيل مهمة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض.

وتطير بعثة الزمالك إلى أنجولا فجر الأربعاء المقبل، استعدادا للقاء أول أغسطس الأنجولى يوم السبت المقبل فى الجولة الأخيرة لدورى المجموعات الإفريقي.

وحرص السفير على استقبال أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة ومحمد بدر المدير المالى عند وصولهما إلى أنجولا ظهر اليوم، فى حضور المستشار طارق يوسف القنصل العام وإيهاب على الملحق الإداري.

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ويستعد الفريق لمواجهة أول أغسطس بالجولة السادسة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا والمقرر له السبت المقبل بعد أن ضمن الفريق تأهله للدور ربع النهائى بالبطولة.