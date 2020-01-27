شكرا لقرائتكم عمار حمدى يقرب لاعب الجيش من الانضمام للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق السويسرى رينيه فايلر مدرب الأهلى، على رحيل عمار حمدى لاعب الفريق الشاب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة بعدما خرج ممن حساباته.

ويسعى الأهلى لإعارة عمار حمدى لنادى طلائع الجيش ليكون عربون محبة لموافقة مسئولى الجيش على انتقال لاعبهم محمد شحاتة إلى المارد الأحمر، الذى نال إعجاب فايلر بعد المستويات التى يقدمه مع الفريق العسكرى خلال مباريات الدورى هذا الموسم.

ويأمل إدارة الأهلى بقيادة محمود الخطيب، فى إنهاء الصفقة سريعا وقيده فى قائمة الفريق المحلية والأفريقية خاصة أنه من مواليد 2001 وسيتم قيده تحت السن، للاستعانة به فى أفريقيا ومحليا فى ظل إصابة حمدى فتحى ومحمد محمود نجمى خط وسط الفريق بإصابات طويلة، فضلا عن رحيل صالح جمعه المفاجئ، وعدم وجود البديل الكفء للاعبى الوسط عمرو السولية ومحمد مجدى قفشة.

Advertisements

ولا يحق للأهلى التعاقد مع أى لاعب جديد فوق السن خلال الفترة الحالية بعد التعاقد فى يناير الجارى مع الثنائى محمود كهربا والسنغالى اليو بادجى، وهو الأمر الذى يرى فيه أيضا الجهاز الفنى ضرورة التعاقد مع شحاتة لحل أزمتى الاستبدال ودعم خط الوسط المدافع فى الفريق خلال مشوار الفريق المحلى والأفريقى.

جدير بالذكر أن مسئولى نادى الزمالك كانوا قد طلبوا فى وقت سابق التعاقد رسميا مع لاعب طلائع الجيش بعد ترشيح مدربه السابق طارق يحيى لمسئولى الأبيض، إلا أن تأجيل مسئولى الطلائع الرد على الفاكس الرسمى، الذى تم إرساله من الزمالك طوال الفترة الماضية عطل الصفقة، والتى تكاد تتحول من الأبيض للأحمر خلال الأيام المقبلة قبل غلق باب القيد بنهاية الشهر الجارى.