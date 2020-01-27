صراع تركى إماراتى على موهبة الأهلى

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جدة - عمرو شويل أبديا ناديا قاسم باشم التركي والجزيرة الإماراتي اهتماما بضم فارس طارق ظهير أيمن فريق الشباب مواليد 2000 بالنادي الأهلي.

جدير بالذكر أن فارس طارق تم تصعيده للفريق الكروي الأول عدة مرات تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني والذي طلب تصعيده مع زميليه صالح نصر ومحمد فخري بعد مشاهدته في إحدى مباريات فريق الشباب مواليد 99، والذي يقوده عمرو أنور والذي أشاد بإمكانيات اللاعب والذي وصف أداءه بأداء مدير الكرة الحالي بالفريق الأول سيد عبد الحفيظ.

ويدرس اللاعب حاليا تلك العروض التي تلقاها فارس القلعة الحمراء مع وكيله من أجل اتخاذ قرار نهائي خلال ساعات بشأن إعارته لمدة 6 أشهر لأحد تلك الاندية.

ووافق النادي الأهلي رسمياً على إعارة محمد عبد المنعم "كامبوس" مدافع فريق الشباب بالنادي إلى سموحة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

وفضل الجهاز الفني للأهلي منح كامبوس فرصة الانتقال للنادي السكندري من أجل اكتساب المزيد من الخبرات قبل العودة مجددًا لصفوف النادي الأحمر.

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وأصبح كامبوس اللاعب الثاني الذي ينتقل لصفوف سموحة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد صلاح محسن الذي تمت إعارته أيضاً.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب الشاب في تدريبات سموحة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما انتهى النادي الأحمر من كافة التفاصيل الخاصة بانتقال عبد المنعم.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الأهلى جلسة مصيرية وحاسمة مع صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، لحسم مصيره سواء بانتقاله لأحد الأندية الداخلية أو الخارجية على سبيل الإعارة، أو البقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم، وهو ما سيناقشه اللاعب مع جهاز الكرة الأحمر على هامش مران الفريق ظهر اليوم الاثنين.

ويواجه مسئولو النادى الأهلى أزمة فى تسويق صالح جمعة، بعد قرار السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بالاستغناء عن جمعة فى يناير الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده، حيث أعلن فايلر مؤخرًا موافقته على رحيل صالح جمعة من النادى فى يناير الجارى حيث أكد فى مؤتمر صحفى عقب مباراة المقاولون الأخيرة بالدورى أنه لا يحتاج صالح جمعة فى الفريق وتمنّى له التوفيق فى مكان آخر.

ورغم أن الأيام الماضية شهدت تداول أنباء حول تلقى صالح جمعة عروضًا من أندية محلية كثيرة، فى مقدمتها إنبى وسموحة والاتحاد السكندرى والإسماعيلى وغيرها، إلا أن النادى الأهلى لم يتلق عروضاً رسمية من هذه الأندية للحصول على خدمات اللاعب.