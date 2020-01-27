شكرا لقرائتكم أسوان ينهى الشوط الأول متقدماً على الحدود بهدف نظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

بدأ حرس الحدود اللقاء بضغط هجومي على أسوان، مستغلاً عامل الأرض، إلا أن هجمات الحدود جاءت دون فاعلية على المرمى، وفي الدقيقة الثامنة بدأت أولى المحاولات الهجومية لأسوان حيث انطلق مصطفى دويدار لاعب أسوان بالكرة من جهة اليمين ثم أرسل تمريرة عرضية وصلت لكريم الطيب داخل منطقة الجزاء فحاول الأخير تسديد الكرة ولكنها جاءت ضعيفة أمسك بها أحمد السعدني حارس مرمى الحرس بسهولة.

مرت أحداث النصف ساعة الأولى بطيئة ومملة و دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة 33 بدأ اسوان يكشر عن أنيابه الهجومية بفرصة خطيرة عن طريق تقدم عبد الله السنجهاوي الذي رفع عرضية نموذجية لكريم الطيب سددها برأسه بالقرب من مرمى أحمد السعدني.

وفي الدقيقة 36 نجح كريم الطيب في إحراز هدف التقدم لتماسيح النيل بعد رأسية قوية سكنت شباك أحمد السعدني حارس مرمى الحدود.

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واحتسب حكم اللقاء ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع، لينتهي الشوط الأول في الدقيقة 48 مع صافرة الحكم معلناً تقدم تماسيح النيل على حرس الحدود.

كان أسوان، قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

مسعد عوض فى حراسة المرمى، حسن طارق، أحمد عامر، أحمد فتحى، الحسينى سمير، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، عبد الله السنجهاوى، محمد إسماعيل، مصطفى دويدار، وكريم الطيب.

فيما بدأ حرس الحدود، اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد السعدنى، حسن مجدى، خالد سامى إبراهيم، مصطفى الزنارى، محمد عبد الفتاح تاحا، مصطفى جمال عبد المجيد، أحمد فتحى فيليكس، محمد أسامة، إبراهيم كونيه، محمد عبد اللطيف جريندو، وأنطونى لوكاسا "تونى".

ويحتل حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة، بعدما لعب 14 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9، بينما يقبع أسوان فى المركز الأخير برصيد 9 نقاط بعدما لعب 14 مباراة فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 6 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.