بيان الأهلي بشأن الحالة الصحية لـ «تركي آل شيخ»

نشر الموقع الرسمي لـ النادي الأهلي كواليس المكالمة الهاتفية بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

جاء بيان الأهلى كما يلي :

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«أجرى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والرئيس الشرفي للنادي، بعد الجراحة التي أجراها الأخير في أمريكا».

وأضاف:" وأعرب الخطيب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ، وأن يتجاوز الوعكة الصحية التي ألمت به، خاصة أنه سوف يخضع لجراحة أخرى خلال أيام، وأن يعود بموفور الصحة والعافية إلى وطنه وأهله ومحبيه".

وأكد بيان الأهلي أن تركي آل الشيخ سيجرى عملية جراحية آخرى خلال الأيام المقبلة فى ظل معاناته من بعض الآلام .