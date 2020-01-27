براينت : إبتسموا ولا تخشوا شيئاً.. الحياة قصيرة !









اسماء السيد - "الحياة قصيرة، ابتسموا تقدموا، ضعوا قدماً أمام الأخرى واستمروا في التقدم للأمام، لا تخشوا شيئاً، لا تحزنوا، لا تفقدوا الأمل" تلك هي رؤية الراحل كوبي براينت للحياة، وقد ظهرت مقاطع فيديو من عشاقه في الولايات المتحدة تفاعلاً مع فاجعة رحيله في حادث تحطم مروحية بالأمس، وقد نعى الرئيس الأميركي دونالدو ترمب أسطورة كرة السلة البالغ 41 عاماً، والذي لقي مصرعه على إثر تحطم مروحية كان على متنها مع إبنته و7 أشخاص.

وقال الرئيس الأميركي :" كوبي براينت، أحد عظماء ونجوم كرة السلة في كل العصور، وقد بدأ حياته للتو، لقد كان محباً لعائلته، وشغوفاً بالحياة والمستقبل، إن فقدان إبنته الجميلة جيانا يجعل هذه اللحظة مدمرة عاطفاً لنا جميعاً".

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كما تفاعل ليونيل ميسي مع فاجعة رحيل براينت، قائلاً :"ليس لدي كلمات تكفي للتعبير عن حزني، كل الحب لكوبي والعائلة والأصدقاء، لقد كان من أسباب سعادتي أن أشاركه بعض اللحظات الجميلة، لقد كنت عبقرياً يا كوبي، وهي صفة لا تنطبق إلا على القلائل".

أما كريستيانو رونالدو فقد سارع هو الآخر إلى نعي النجم الأسطوري الراحل، قائلاً :"كوبي براينت أسطورة ملهمة، لقد كان مؤثراً في حياة الملايين، أتقدم بالتعازي لأسرته وللأصدقاء، ولجميع ضحايا الطائرة".

وحرص نيمار على أن إظهار شعوره بالحزن حينما رفع يديه بعلامة 24 وهي رقم النجم الراحل، وعقب مباراة فريقه أمام ليل غرد قائلاً :"إنه ليوم حزين لنا جميعاً في عالم الرياضة، لقد كان نجماً أسطورياً، أتمنى الطمأنينة والثبات لقلوب كل من أحبوه".