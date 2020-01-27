شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعبر الحدود بثنائية ويتقدم 4 مراكز فى جدول الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتزع فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى ثلاث نقاط ثمينة على حساب مضيفه حرس الحدود، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين قبل قليل على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

بهذا الفوز رفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 يحتل بها المركز الـ 14 فى جدول المسابقة، متخلياً عن المركز الأخير فى قاع الجدول بعد تقدمه أربعة مراكز دفعة واحدة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز التاسع بالجدول.

كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الضيوف على فريق الحرس بهدف نظيف سجله كريم الطيب لاعب أسوان فى الدقيقة 36 من عمر الشوط.

وفى الشوط الثانى نجح مصطفى جمال لاعب حرس الحدود، فى تسجيل هدف التعادل للحدود فى الدقيقة 58 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل نفس اللاعب هدف التقدم لأسوان فى الدقيقة 78 بالخطأ فى مرماه.

بدأ أسوان الشوط الثانى مواصلاً صحوته الهجومية فى نهاية الشوط الأول، لتعزيز هدف التقدم وضمان الثلاث نقاط، وعلى الجانب الآخر حاول الحدود تعديل النتيجة ببعض الهجمات فى الدقائق الأولى من الشوط الثانى لكنها لم تمثل خطورة على مرمى مسعد عوض.

وفى الدقيقة 50 أهدر مصطفى الزنارى فرصة خطيرة بعدما سدد راسية قوية اعتلت عارضة مرمى مسعد عوض حارس أسوان بسنتيمترات قليلة.

احتسب حكم المباراة فى الدقيقة 55 ركلة جزاء لحرس الحدود على حساب أسوان سددها مصطفى جمال فى شباك مسعد عوض فى الدقيقة 58 بعدما كان حارس أسوان قريباً من التصدى لها.

وفى الدقيقة 78 أحرز مصطفى جمال لاعب حرس الحدود هدف التقدم لأسوان عن طريق الخطأ فى مرماه، لتصبح النتيجة 2/1، ليعترض لاعبو الحرس بعد الهدف بسبب وقوع كريم الطيب مهاجم أسوان فى مصيدة التسلل قبل أن ينهى الحكم الجدل الدائر على الملعب باحتساب الهدف.

واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافر النهاية فى الدقيقة 94 معلناً فوز أسوان وحصد ثانى انتصاراته منذ بداية المسابقة.

الشوط الأول

بدأ حرس الحدود اللقاء بضغط هجومى على أسوان، مستغلاً عامل الأرض، إلا أن هجمات الحدود جاءت دون فاعلية على المرمى، وفى الدقيقة الثامنة بدأت أولى المحاولات الهجومية لأسوان حيث انطلق مصطفى دويدار لاعب أسوان بالكرة من جهة اليمين ثم أرسل تمريرة عرضية وصلت لكريم الطيب داخل منطقة الجزاء فحاول الأخير تسديد الكرة ولكنها جاءت ضعيفة أمسك بها أحمد السعدنى حارس مرمى الحرس بسهولة.

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مرت أحداث الشوط الأول بطيئة ومملة ودون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين، وفى الدقيقة 33 بدأ أسوان يكشر عن أنيابه الهجومية بفرصة خطيرة عن طريق تقدم عبد الله السنجهاوى الذى رفع عرضية نموذجية لكريم الطيب سددها برأسه بالقرب من مرمى أحمد السعدني.

وفى الدقيقة 36 نجح كريم الطيب فى إحراز هدف التقدم لتماسيح النيل بعد رأسية قوية سكنت شباك أحمد السعدنى حارس مرمى الحدود.

واحتسب حكم اللقاء ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع، لينتهى الشوط الأول فى الدقيقة 48 مع صافرة الحكم معلناً تقدم تماسيح النيل على حرس الحدود.

كان أسوان، قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

مسعد عوض فى حراسة المرمى، حسن طارق، أحمد عامر، أحمد فتحى، الحسينى سمير، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، عبد الله السنجهاوى، محمد إسماعيل، مصطفى دويدار، وكريم الطيب.

فيما بدأ حرس الحدود، اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد السعدنى، حسن مجدى، خالد سامى إبراهيم، مصطفى الزنارى، محمد عبد الفتاح تاحا، مصطفى جمال عبد المجيد، أحمد فتحى فيليكس، محمد أسامة، إبراهيم كونيه، محمد عبد اللطيف جريندو، وأنطونى لوكاسا "تونى".