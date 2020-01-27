شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. حضور الخطيب.. تأهيل رمضان وتدريب خفيف بالكرة استعدادا للهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الأهلى اليوم الاثنين، حضور محمود الخطيب رئيس النادى، والذى عقد جلسة مطولة مع اللاعبين، فى الوقت الذى عقد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق محاضرة هو الآخر مع اللاعبين، للحديث عن التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الهلال السودانى المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الهلال السودانى السبت المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويتصدر الأهلى مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتى خلفه النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى بتسع نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوى جدول الترتيب بنقطة واحدة.

فيما استكمل رمضان صبحي، لاعب الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلى على هامش مران الفريق الجماعى اليوم الاثنين، وخاض اللاعب تدريبات بدنية فى «الجيم ثم استكمل البرنامج فى الملعب رفقة طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى كما ادى رمضان تدريبات خفيفة بالكرة فى إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة.

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ويستعد لمواجهة الهلال السودانى المقرر إقامتها السبت المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويتصدر الأهلى المجموعة الثانية فى البطولة برصيد عشر نقاط، ويأتى خلفه النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى بتسع نقاط ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوى جدول الترتيب بنقطة واحدة، وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وسجل هدف الأهلى جونيور أجاى فى الدقيقة 31، وبذلك ينجح الأهلى فى اصطياد النجم التونسى فى رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالى ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ولعب الأهلى اللقاء بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هانى، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاى، وأدار اللقاء الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز.