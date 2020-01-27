شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى جمال يسجل هدف تعادل لحرس الحدود أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مصطفى جمال لاعب حرس الحدود فى إحراز هدف التعادل لفريقه فى شباك أسوان فى المباراة المقامة حالياً باستاد المكس فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لحرس الحدود فى الدقيقة 55 سددها مصطفى جمال فى شباك مسعد عوض ليعلن تعادل فريقه أمام أسوان.

بدأ حرس الحدود اللقاء بضغط هجومي على أسوان، مستغلاً عامل الأرض، إلا أن هجمات الحدود جاءت دون فاعلية على المرمى، وفي الدقيقة الثامنة بدأت أولى المحاولات الهجومية لأسوان وانطلق مصطفى دويدار لاعب أسوان بالكرة من جهة اليمين وأرسل تمريرة عرضية وصلت لكريم الطيب داخل منطقة الجزاء فحاول الأخير تسديد الكرة ولكنها جاءت ضعيفة أمسك بها أحمد السعدني حارس مرمى الحرس بسهولة.

مرت أحداث الشوط الأول بطيئة ومملة و دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة 33 بدأ اسوان يكشر عن أنيابه الهجومية بفرصة خطيرة عن طريق تقدم عبد الله السنجهاوي الذي رفع عرضية نموذجية لكريم الطيب سددها برأسه بالقرب من مرمى أحمد السعدني.

وفي الدقيقة 36 نجح كريم الطيب في إحراز هدف التقدم لتماسيح النيل بعد رأسية قوية سكنت شباك أحمد السعدني حارس مرمى الحدود.

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واحتسب حكم اللقاء ثلاث دقائق وقتا بدلا من الضائع، لينتهي الشوط الأول في الدقيقة 48 مع صافرة الحكم معلناً تقدم تماسيح النيل على حرس الحدود.

وكان أسوان قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

مسعد عوض فى حراسة المرمى، حسن طارق، أحمد عامر، أحمد فتحى، الحسينى سمير، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، عبد الله السنجهاوى، محمد إسماعيل، مصطفى دويدار، وكريم الطيب.

فيما بدأ حرس الحدود، اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد السعدنى، حسن مجدى، خالد سامى إبراهيم، مصطفى الزنارى، محمد عبد الفتاح تاحا، مصطفى جمال عبد المجيد، أحمد فتحى فيليكس، محمد أسامة، إبراهيم كونيه، محمد عبد اللطيف جريندو، وأنطونى لوكاسا "تونى".