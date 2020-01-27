7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها مقاضاة الزمالك لمحتال استغل اسم النادى، واستقرار كارتيرون على استبعاد عواد وبن شرقى من مباراة دجلة، وحضور الخطيب مران الأهلى.

الزمالك يقاضى "محتالا" استغل اسم النادى فى الإعلان عن وظائف

أعلن مسئولو نادى الزمالك مقاضاة أحد الأشخاص المحتالين لاستغلاله اسم النادى فى الإعلان عن وظائف لخريجى جامعة القاهرة .

وأصدر نادى الزمالك بياناً رسمياً حول هذه الواقعة جاء على النحو التالى:

"يؤكد نادى الزمالك أنه لا صحة للأنباء التى رددها شخص محتال عن فتح باب التعيين لخريجى جامعة القاهرة فى قناة النادى والعلاقات العامة والنادى النهرى".

وشدد النادى على أن الزمالك له قنوات رسمية يعلن من خلالها عن أى أمور تخص القلعة البيضاء سواء على الموقع الرسمى أو قناة النادى.

مران الأهلى.. حضور الخطيب.. تأهيل رمضان وتدريب خفيف بالكرة استعدادا للهلال

شهد مران الأهلى اليوم الاثنين، حضور محمود الخطيب رئيس النادى، والذى عقد جلسة مطولة مع اللاعبين، فى الوقت الذى عقد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق محاضرة هو الآخر مع اللاعبين، للحديث عن التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الهلال السودانى المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الهلال السودانى السبت المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويتصدر الأهلى مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتى خلفه النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى بتسع نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوى جدول الترتيب بنقطة واحدة.

وشهد شاهد من أهلها.. صديق قفشة: "أقسم بالله ما لعب معانا خماسى"

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حملة هجوم شرسة، شنها جمهور النادي الأهلي على لاعبه محمد مجدى قفشة، عبر منصات السوشيال ميديا، بعد ظهوره داخل أحدى ملاعب الكرة الخماسي بصحبه عدد من أصدقائه منذ ساعات، في حين أكد عدد كبير أن سر استبعاده من مشاركته أمام النجم الساحلي في مباراة الامس هو مشاركته في اللعب الخماسي.

جائزة دبى للإبداع الرياضى تفتح أبوابها لأبطال أولمبياد طوكيو وتستعد لدورتها الـ11

عقدت الأمانة العامة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي فى دبى، إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، اجتماعها الدورى برئاسة موزة المرى عضو مجلس إدارة مجلس دبى الرياضى الأمين العام للجائزة، وحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبى الرياضى مدير الجائزة، ومنسقى لجان الجائزة، ومنتسبى الأمانة العامة.

محمد معروف حكما لمباراة الزمالك ووادى دجلة

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، محمد معروف حكما لمواجهة الزمالك ووادى دجلة غدا بالدورى.

الزمالك نجح فى الصعود لدور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة لدور المجموعات، ليواجه أول أغسطس السبت المقبل فى مباراة تحصيل حاصل، خاصة أنه ضمن المركز الثانى بينما يتصدر مازيمبى المجموعة برصيد 11 نقطة.

استاد نامدى أزيكيوى يستضيف مباراة المصري ورينجرز النيجيري بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن اختيار استاد نامدي أزيكيوي بمدينة اينوجو النيجيرية – والتي تبعد عن العاصمة النيجيرية أبوجا بنحو 560 كيلو متر – لاستضافة مباراة الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق اينوجو رينجرز، وهي المباراة المقررإقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة – الثامنة مساء بتوقيت العاصمة النيجيرية أبوجا.

كارتيرون يستبعد عواد وبن شرقي ويضم كاسونجو لقائمة الزمالك أمام دجلة

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق التى ستنتظم فى معسكر مغلق اليوم الاثنين استعدادا للقاء وادى دجلة، المقرر لها السابعة والنصف مساء الغد باستاد القاهرة فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.