شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر انفجار على معلول فى مواجهة الأندية التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الدولى التونسى على معلول لاعب النادى الأهلى، عروضه القوية أمام الفرق التونسية، بعدما قاد الأحمر لتحقيق الفوز على النجم أمس الأحد. ونجح الأهلى فى تحقيق فوز ثمين على النجم الساحلى بهدف نظيف سجله النيجيرى جونيور أجايى، فى المباراة التى أقيمت أمس الأحد باستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.

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ورفع الأهلى رصيده إلى 10 نقاط اعتلى قمة المجموعة، بينما توقف رصيد النجم الساحلى عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالث ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلى للحصول على نقطة التعادل فى مباراة الهلال السودانى من أجل التأهل للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، والفوز لضمان الصعود كأول مجموعته لتفادى أصحاب المراكز الأولى فى دور ربع النهائى.

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وأسندت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الأفريقى ونظيرتها فى الاتحاد العربى لكرة القدم، تعيين الحكم الدولى المغربى رضوان جيد، لإدارة مباراتين مهمتين فى مسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس محمد السادس الأندية العربية البطلة .

وقاد رضوان جيد تحكيما أمس الأحد مباراة قمة إياب ربع نهائى كأس محمد السادس لدورى أبطال العرب، بين ناديى الإسماعيلى والاتحاد السكندرى، بمساعدة مواطنيه مصطفى أكرداد، ولحسن أزغاو، فيما عين الجزائرى لحلو بن إبراهيم حكما رابع والتى انتهت بالتعادل السلبي وحسم الدروايش التأهل من خلالها ا.