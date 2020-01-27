شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كهربا يتلقى أول صدمة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى أول صدمة فى القلعة الحمراء فى أقل من شهر على انتقاله للأحمر فى الانتقالات الشتوية الحالية.

وتعاقد الأهلى مع محمود كهربا فى صفقة انتقال حر، بعدما فسخ اللاعب عقده مع أفيس البرتغالى بالشرط الجزائى، فى يناير الجارى، وقام بقيده محليا وأفريقيا.

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وشارك كهربا فى فوز الأهلى على حساب النجم الساحلى بهدف نظيف سجله أجايى، ليقود المارد الأحمر لاعتلاء قمة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما توقف رصيد النجم الساحلى عند 9 نقاط فى المركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى صاحب المركز الثالث، ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويلتقى الأهلى مع الهلال السودانى السبت المقبل على ملعب "الجوهرة الزرقاء"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلى للحصول على نقطة التعادل فى مباراة الهلال السودانى من أجل التأهل للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، والفوز لضمان الصعود كأول مجموعته لتفادى أصحاب المراكز الأولى فى دور ربع النهائى.