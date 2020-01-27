شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماكدونالدز راعى الفرحة للأطفال فى الأولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرحة عارمة سيطرت على الأطفال المتواجدين على هامش الالعاب الافريقية للاولمبياد الخاص، والتى تستمر حتى 31 يناير الجارى، فى ظل الفقرات التى تقدمها شخصية ماكدونالدز على هامش البطولة، حيث تقوم الشخصية بعمل فقرات ترفيهية وترديد الأغانى سواء الوطنية أو التشجيعية للأطفال، مثل بنجبك يامصر وغيرها من الأغانى .

وفي إطار رعايتها الرسمية لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص «مصر 2020» ، أقامت ماكدونالدز مصر احتفالية تضم أنشطة و عروض ترفيهية للأطفال ذوي القدرات الخاصة من 3-7 سنوات و يأتي ذلك كجزء من جهود الشركة لدمج ذوي القدرات الخاصة حيث تهدف استراتيجية الشركةالي ترك أثراً إيجابياً علي حياة الأطفال، باعتبارها عنصراً وركيزة اساسية في بناء المجتمع.

وشارك ما يقرب من 50 طفلا من ذوى الهمم فى احتفالية ماكدونالدز، وشاركوا فى العديد من الألعاب المتمثلة فى الرسم والمكعبات وغيرها من الألعاب التى تساعد على زيادة نسبة الذكاء لدى الطفل.

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تأتى مشاركة ماكدونالدز الراعى الرسمى للأولمبياد الخاص كجزء من استراتيجية الشركة التى تضع تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية لتنمية المجتمعات التى تعمل بها على رأس أولويتها، وتولى اهتماماً خاصاً بالطفل والمبادرات التى تكون لها تأثير إيجابى على تحسين معيشة الأطفال.

كما سترعى ماكدونالدز المنطقة الخاصة بصغار اللاعبين والذين تتراوح أعمارهم بين 5-7 سنوات، من خلال تقديم العديد من الأنشطة والعروض الترفيهية الخاصة بالأطفال.