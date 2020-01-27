س وج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والهلال السودانى بدورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النادى الأهلي لمواجهة صعبة فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، عندما يحل ضيفاً على الهلال السودانى السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة لهذا الدور، والتى تحسم تأهل أحد الفريقين إلى الدور ربع النهائي.

ما هو موعد مباراة الأهلى والهلال؟

تقام مباراة الأهلى والهلال السودانى السبت المقبل فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، ويطمح كل فريق لتحقيق الفوز من أجل حجز تأشيرة التأهل إلى الدور ربع النهائى والتقدم خطوة نحو اللقب القارى الأغلى.

ما هو ملعب مباراة الأهلى والهلال السودانى؟

تقام المباراة على استاد أم درمان بالسودان، ويسعى أبناء القلعة الحمراء للتغلب على الضغوط التى ستواجههم، فى ظل الضغوط الجماهيرية التى سيحفل بها اللقاء.

ما هى نتيجة المباراة الأولى؟

المباراة الأولى التى أقيمت فى مصر انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف.

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ما هو ترتيب مجموعة الأهلى قبل مواجهة الهلال؟

يحتل النادى الأهلى صدارة مجموعته حالياً برصيد 10 نقاط حصدها المارد الأحمر من 3 انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة كانت أمام النجم فى تونس بهدف نظيف، فيما يحتل النجم الساحلى المركز الثانى فى المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن الهلال السودانى صاحب المركز الثالث، أما المركز الرابع والأخيرة فيحتله بلاتينيوم ستارز برصيد نقطة واحدة حصدها بالتعادل مع الأهلي.

ما هو موعد سفر الأهلى إلى الهلال؟

يسافر النادى الأهلى إلى السودان الأربعاء المقبل، أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، اتصالاً هاتفياً بالسفير المصرى فى السودان حسام عيسى، للتنسيق معه والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة ببعثة الأهلى بالسودان، وتنسيق كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق وملاعب التدريب، ووسائل الانتقال، وغيرها من الأمور التنظيمية قبل وصول بعثة الأهلى.

من هو حكم المباراة؟

أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إلى المغربى رضوان جيد مهمة إدارة مباراة الهلال الحاسمة، وقاد رضوان جيد تحكيما أمس الأحد مباراة قمة إياب ربع نهائى كأس محمد السادس لدورى أبطال العرب بين الإسماعيلى والاتحاد السكندرى، بمساعدة مواطنيه مصطفى أكرداد، ولحسن أزغاو، فيما عين الجزائرى لحلو بن إبراهيم حكما رابع والتى انتهت بالتعادل السلبى وحسم الدروايش التأهل من خلالها ا.

ما هى فرص الأهلى فى التأهل؟

يتأهل النادى الأهلى كأول مجموعته فى حالة الفوز على الهلال السودانى ليحصد 13 نقطة، وفى حال التعادل يضمن الأهلى التأهل ولكن ربما يأتى فى المركز الثانى خلف النجم الساحلى الذى سيواجه بلاتينيوم فى مباراة سهلة.

وفى حال فوز الهلال السودانى يحتاج النادى الأهلى إلى خسارة النجم الساحلى من بلاتينيوم للتأهل.

أما إذا فاز الهلال وتصدر المجموعة وتعادل النجم الساحلى مع بلاتينيوم ليتساوى مع الأهلى فى النقاط سيتم الاحتكام للمواجهات المباشرة، والمباراة الأولى انتهت لصالح الفريق التونسى بنتيجة 1-0، فى حين انتصر بطل مصر بالنتيجة ذاتها، ولكن سيكون المارد الأحمر قد استقبل أهدافًا أكثر فى حال الخسارة أمام الهلال ما يرجح كفة النجم للتأهل للدور التالى.