شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. ترتيب أول 10 أندية مصرية في التصنيف العالمى .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النادى الأهلى تصنيف الفرق المصرية فى أندية العالم الصادر اليوم الأثنين، من جانب موقع " clubworldranking" العالمي، وحل فى المركز الـ37 عالميا بدلاً من المركز الـ38 الذى احتله فى تصنيف الأسبوع الماضى.
وتقدم الزمالك "مركزين" فى التصنيف ليحتل المركز الـ 118 عالمياً والثانى على صعيد الفرق المصرية خلف غريمه التقليدى الأهلى، فيما تراجع بيراميدز "مركزين" ليحتل المركز الـ 128 عالمياً والثالث بين الأندية المصرية .
وحقق المقاولون العرب قفزة هائلة فى التصنيف العالمى، بعدما صعد للمركز الـ 209 عالمياً بدلاً من المركز الـ 227 الذى احتله فى تصنيف الأسبوع الماضى، بينما تقدم الاتحاد السكندرى "مركزين" ليحتل المركز الـ245 عالمياً، وتراجعت أندية المصرى والإسماعيلى وإنبى وسموحة والإنتاج الحربى وكذلك الجونة، بينما احتفظ حرس الحدود بالمركز الـ399 عالمياً.
ونجح الأهلى فى تحقيق فوز ثمين على حساب النجم الساحلى بهدف نظيف سجله أجايى، ليقود المارد الاحمر لاعتلاء قمة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما توقف رصيد النجم الساحلى عند 9 نقاط فى المركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى صاحب المركز الثالث، ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
ويلتقى الأهلى مع الهلال السودانى السبت المقبل على ملعب "الجوهرة الزرقاء"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.
ويحتاج الأهلى للحصول على نقطة التعادل فى مباراة الهلال السودانى من أجل التأهل للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، والفوز لضمان الصعود كأول مجموعته لتفادى أصحاب المراكز الأولى فى دور ربع النهائى.
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة .. ترتيب أول 10 أندية مصرية في التصنيف العالمى .. إنفوجراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.