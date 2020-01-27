شكرا لقرائتكم خبر عن شخصية ماكدونالدز ترسم الابتسامة على وجوه أطفال الأولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار رعايتها الرسمية لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص «مصر 2020» ماكدونالدز مصر تقيم احتفالية تضم أنشطة وعروض ترفيهية للأطفال ذوي القدرات الخاصة من 3-7 سنوات وذلك كجزء من جهود الشركة لدمج ذوي القدرات الخاصة، حيث تهدف استراتيجية الشركة لترك أثر إيجابى على حياة الأطفال، باعتبارها عنصراً وركيزة اساسية في بناء المجتمع.

استطاعت شخصية ماكدونالدز أن ترسم البسمة على وجوه الاطفال من ذوى الهمم ، و التى تحضر على هامش الالعاب الأفريقية للاولمبياد الخاص، والتى تقام بمصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى .

قامت الشخصية الكرتونية باللعب مع الأطفال، وعمل فقرات ترفيهية، وسحرية، منذ بداية اليوم، ما نشر حالة من البهجة والسعادة على الحاضرين .

تجمع عدد كبير من الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة علي هامش احتفالية شركة مانفودز –ماكدونالدز مصر عن رعايتها لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص "مصر 2020" تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي ستقام بالقاهرة في الفترة من 26 وحتى 31 يناير 2020 في استاد القاهرة والدفاع الجوي بمشاركة 42 دولة عربية وإفريقية، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف رؤية التنمية المستدامة 2030.

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وشارك ما يقرب من 50 طفل من ذوى الهمم في احتفالية ماكدونالدز، وشاركوا في العديد من الألعاب المتمثلة في الرسم والمكعبات وغيرها من الألعاب التي تساعد على زيادة نسبة الذكاء لدى الطفل.

تأتي مشاركة ماكدونالدز كراعي رسمي للأولمبياد الخاص كجزء من استراتيجية الشركة التي تضع تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية لتنمية المجتمعات التي تعمل بها على رأس أولويتها، والتي تولي اهتماماً خاصاً بالطفل والمبادرات التي تكون لها تأثير ايجابي علي تحسين معيشة الأطفال. كما سترعى ماكدونالدز المنطقة الخاصة بصغار اللاعبين والتي يتراوح أعمارهم بين 2-7 سنوات، وذلك من خلال تقديم العديد من الأنشطة والعروض الترفيهية الخاصة بالأطفال.

تختتم مصر رئاستها للاتحاد الإفريقي باستضافتها تلك البطولة بعد النتائج المبهرة على مستوى الإفريقي والدولي التي تحققت منذ تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي من الرئيس الغيني ألفا كوندي، فبراير الماضي، بجانب استضافة مصر للعديد من الأحداث والملتقيات الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم شهر يونيو الماضي وكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عام شهر نوفمبر الماضي. بالإضافة الى ملتقى الشباب العربي الأفريقي، بمحافظة أسوان، والذي استمر لمدة 3 أيام.