شكرا لقرائتكم خبر عن وشهد شاهد من أهلها.. صديق قفشة: "أقسم بالله ما لعب معانا خماسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حملة هجوم شرسة، شنها جمهور النادي الأهلي على لاعبه محمد مجدى قفشة، عبر منصات السوشيال ميديا، بعد ظهوره داخل أحدى ملاعب الكرة الخماسي بصحبه عدد من أصدقائه منذ ساعات، في حين أكد عدد كبير أن سر استبعاده من مشاركته أمام النجم الساحلي في مباراة الامس هو مشاركته في اللعب الخماسي.

وسرعان ما نفى أحد اصدقاء قفشة مشاركته في اللعب الخماسي، وكتب منشور مطول حول الصورة التي ظهر فيها نجم النادي الأهلي عبر السوشيال ميديا، وكتب " ناس كتير عاملالى منشن فى صورة مع الكابتن قفشه، وكاتبين انه بسببها ملعبش أو اتعاقب وده كلام غير صحيح تماماً أولاً والله العظيم الراجل ما لعب معانا ولا لمس الكورة والنادي يثق فيه وف التزامه، ثانياً دى كانت أول مرة نتقابل وبنا أصدقاء مُشتركين واتصورنا ومكنتش حابب أنزل الصورة عشان لو فيها مشكلة من أى نوع الراجل قالى مفيش اى مُشكلة النادي واثق فيا نزلها ونزلت وشيلتها بعدها ب ١٠ دقائق لما لقيتها حاتدخلنا فى مُهاترات وال قيل وال قال، اللى مُنتشر على صفحات الفيس بوك كلها إشاعات وتخمينات لا أساس لها من الصحة انا كلمته واتطمنت من الراجل نفسه هو بيحترم النادى وجماهير النادى وحقيقة اقسم بالله العظيم ما لعب معانا ولا لمس كورة شهادة حق اتحاسب عليها، وماعتقدش يعنى ان اما لاعب كورة يتصور مع اصحابه من غير ما يلعب ان دى جريمة يُعاقب عليها بالعكس ده ظُلم ل الاعب".



منشور صديق قفشة

وعلى نفس السياق أكد مصدر داخل النادي الأهلى، أن الشائعات التى انتشرت عن مشاركة اللاعب فى مباراة خماسية قبل لقاء النجم غير صحيحة، وأن سر غضب قفشة هو عدم مشاركته بشكل أساسى مع الفريق فقط، وهو ما واجهه المدير الفنى بقوة لفرض الالتزام على الجميع داخل الملعب وخارجه، لاسيما فى ظل الفترة الحرجة التى يمر بها الفريق حالياً.

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وكان النادى الأهلى قد حقق فوزاً ثميناً على النجم الساحلى التونسى خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ملعب السلام بهدف نظيف سجله جونيور آجاي، ليحصد الفريق الأحمر صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط.



قفشة فى الملعب الخماسي

وأغلق الجهاز الفنى للأهلى ملف مباراة النجم الساحلى، وسيبدأ من اليوم التركيز فى لقاء الحسم والعبور أمام الهلال السودانى المقرر لها السبت المقبل، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وهو اللقاء الذى سيحسم الفريق المتأهل لدور الثمانية فى البطولة الأفريقية ويرغب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، فى حشد جميع أسلحته من أجل الفوز على الهلال العنيد فى السودان، ويتطلع الجهاز الفنى لتجهيز رمضان صبحى للعودة مُجدداً والمشاركة فى المواجهة المرتقبة بعد الغياب عن مباريات الفريق طوال الأسابيع الماضية للإصابة بتمزق العضلة الخلفية.