شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يشعل حماس أطفال الأولمبياد الخاص بأغنية "بنحبك يا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتجمع عدد كبير من الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة على هامش احتفالية شركة مانفودز –ماكدونالدز مصر عن رعايتها لأول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص "مصر 2020" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى ستقام بالقاهرة فى الفترة من 26 وحتى 31 يناير 2020 فى استاد القاهرة والدفاع الجوى بمشاركة 42 دولة عربية وأفريقية، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف رؤية التنمية المستدامة 2030.

وشارك ما يقرب من 50 طفلا من ذوى الهمم فى احتفالية ماكدونالدز، وشاركوا فى العديد من الألعاب المتمثلة فى الرسم والمكعبات وغيرها من الألعاب التى تساعد على زيادة نسبة الذكاء لدى الطفل.

تأتى مشاركة ماكدونالدز كراعى رسمى للأولمبياد الخاص كجزء من استراتيجية الشركة التى تضع تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية لتنمية المجتمعات التى تعمل بها على رأس أولويتها، والتى تولى اهتماماً خاصاً بالطفل والمبادرات التى تكون لها تأثير ايجابى على تحسين معيشة الأطفال. كما سترعى ماكدونالدز المنطقة الخاصة بصغار اللاعبين والتى يتراوح أعمارهم بين 2-7 سنوات، وذلك من خلال تقديم العديد من الأنشطة والعروض الترفيهية الخاصة بالأطفال.

تختتم مصر رئاستها للاتحاد الإفريقى باستضافتها تلك البطولة بعد النتائج المبهرة على مستوى الإفريقى والدولى التى تحققت منذ تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقى من الرئيس الغينى ألفا كوندي، فبراير الماضي، بجانب استضافة مصر للعديد من الأحداث والملتقيات الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم شهر يونيو الماضى وكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عام شهر نوفمبر الماضي. بالإضافة الى ملتقى الشباب العربى الأفريقي، بمحافظة أسوان، والذى استمر لمدة 3 أيام.