شكرا لقرائتكم خبر عن استاد نامدى أزيكيوى يستضيف مباراة المصري ورينجرز النيجيري بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن اختيار استاد نامدي أزيكيوي بمدينة اينوجو النيجيرية – والتي تبعد عن العاصمة النيجيرية أبوجا بنحو 560 كيلو متر – لاستضافة مباراة الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق اينوجو رينجرز، وهي المباراة المقررإقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة – الثامنة مساء بتوقيت العاصمة النيجيرية أبوجا.

الجدير بالذكر أن استاد نامدي أزيكيوي والذي تم انشاءه عام 1959 ، قبل أن يتم إعادة بناءه عام 1986 يسع لنحو 22 الف مشجع، علمًا بأن الاستاد والمغطى حاليا بالنجيل الصناعي والذي تمت تسميته باسم أول رئيس جمهورية لنيجيريا الدكتور بنيامين نامدي أزيكيوي سبق له استضافة مباريات كأس العالم تحت 20 عام والتي نظمتها نيجيريا عام 1999، وكذلك كأس العالم تحت 17 عام والتي نظمتها نيجيريا ايضا عام 2009.

ونجح فريق المصرى البورسعيدى فى تحقيق فوز مثير على نواذيبيو الموريتانى بهدف مقابل لا شىء أحرزه سعيدو سيمبوريه فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية فى الجولة الخامسة لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية.

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