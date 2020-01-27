الزمالك يشكر سفير مصر في أنجولا..والاستقرار على فندق الإقامة في لواندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة بالحجز لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك التي ستطير إلى أنجولا فجر الاربعاء المقبل استعدادا للقاء أول أغسطس الانجولي في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات الإفريقي فى أحد الفنادق بالعاصمة لواندا و هو نفس الفندق الذي أقامت به البعثة الموسم الماضي عندما التقت مع فريق بترو اتلتيكو فى بطولة الكونفدرالية وحقق الزمالك الفوز بهدف المغربي حميد احداد.
ويستعد الفريق لمواجهة أول أغسطس بالجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر له السبت المقبل بعد أن ضمن الفريق تأهله لربع نهائي البطولة.
ووجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الشكر إلى سفير مصر فى أنجولا محمد صفوت مشيدا بالجهد المبذول من أجل تسهيل مهمة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي .
وحرص السفير على استقبال أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة و محمد بدر المدير المالي عند وصولهما إلى أنجولا ظهر اليوم فى حضور المستشار طارق يوسف القنصل العام وإيهاب علي الملحق الإداري.
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