شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الطيب يتقدم لأسوان بالهدف الأول أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح كريم الطيب لاعب نادي أسوان في إحراز هدف التقدم لفريقه على حساب حرس الحدود بالدقيقة 36 من عمر المباراة المقامة حالياً بين الفريقين على ملعب المكس فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام.

وبدأ أسوان المباراة بتشكيل مكون من:

مسعد عوض فى حراسة المرمى، حسن طارق، أحمد عامر، أحمد فتحى، الحسينى سمير، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، عبد الله السنجهاوى، محمد إسماعيل، مصطفى دويدار، وكريم الطيب.

فيما بدأ حرس الحدود، اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد السعدنى، حسن مجدى، خالد سامى إبراهيم، مصطفى الزنارى، محمد عبد الفتاح تاحا، مصطفى جمال عبد.

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ويحتل حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة، بعدما لعب 14 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9، بينما يقبع أسوان فى المركز الأخير برصيد 9 نقاط بعدما لعب 14 مباراة فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 6 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.

وطالب طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري، ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام أسوان مكون من: أحمد السعدني، حسن مجدي، خالد سامي، مصطفى عوض الزناري، محمد عبد الفتاح تاحا، مصطفى جمال، حامد خالد الجابري، أحمد فتحى حمزة فيليكس، محمد عبد اللطيف جريندو، أحمد عبد الباسط شرويدة، النيجيرى أنتونى لوكاسا.

على الجانب الآخر تبدو مباراة اليوم حاسمة فى مستقبل مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان مع تماسيح النيل، لاسيما فى ظل رغبة الفريق الجنوبى فى خطف النقاط الثلاث للهروب من دوامة الهبوط.