الخطيب يحضر مران الأهلي.. الاطمئنان على حالة رمضان.. وجلسة مع الجهاز الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على النجم الساحلي بهدف دون رد خلال مباراة الجولة الخامسة، ليتصدر جدول المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.

وشهد مران الأهلي، تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الذي حرص على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني تحت قيادة السويسري رينييه فايلر.

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واستمرت الجلسة قرابة النصف ساعة، ثم خرج اللاعبون لبدء المران بينما واصل الخطيب جلسته مع فايلر وسيد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات.

وعقب نهاية جلسة الخطيب مع فايلر وعبد الحفيظ، حرص رئيس النادي على عقد جلسات جانبية مع كل من عمار حمدي، محمد عبد المنعم ورمضان صبحي للاطمئنان على حالته.

وغاب عن التدريبات كل من أحمد فتحي، صالح جمعة، أليو ديانج ومحمد الشناوي، بينما خاض اللاعبون تدريبات استشفائية وبدنية.

جدير بالذكر أن الأهلي سيتوجه إلى السودان يوم الخميس المقبل استعدادًا لمواجهة الهلال، ويحتاج الفريق الأحمر للفوز في اللقاء أو التعادل على أقل تقدير لضمان تأهله إلى دور ربع النهائي.