منتخب السويس يتغلب على كوكاكولا في دوري القسم الثاني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس الفوز على نظيره كوكاكولا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الإثنين

ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر دوري القسم الثاني في مجموعة القاهرة والقناة.

75وتقدم منتخب السويس في الدقيقة 75 عن طريق عبودة عبد الغفار.

وسجل خالد لطفي الهدف الثاني في الدقيقة80 لمنتخب السويس .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب السويس عند النقطة 20 بينما يتوقف كوكاكولا عند النقطة ال17 .