دقيقة حداد من نجوم ريال مدريد على روح براينت

وقف لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني دقيقة حداد على روح أسطورة لعبة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت، وذلك بعدما لقى مصرعه إثر تحطم طائرته المروحية مساء أمس الأحد في مدينة لوس أنجلوس بولاية كالفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
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وخلال المران قائد فريق ريال مدريد ومدافعه القوي سيرجيو راموس ارتدى قميص براينت الخاص منتخب أمريكا لكرة السلة.
ومن جابنه نعى قائد فريقبرشلونة ليونيل ميسي، نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز، وقال "ليست لدي كلمات كل حبي لعائلة براينت وأصدقائه كان من دواعي سروري أن ألتقى بك"، أما كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي فقال "جزين بشدة لسماع خبر وفاة كوبي براينت وأبنته كوبي كان أسطورة حقيقة وملهمًا للجميع".
أندريا بيرلو نجم فريق يوفنتوس وآي سي ميلان فقال "لقد
أما النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي فقال "أتقدم بالعزاء لعائلة وأصدقاء كوبي براينت ولمن ماتو في الحادث المؤسف".
البرازيلي نيمار في مباراة أمس أمام ليل سجل هدفين وفي أحدهما أشار بيده برقم 24 الذي لطالما ارتداه براينت في مسيرته بلعبة العمالقة.
أما نجم برشلونة وميلان السابق البرازيلي رونالدينيو فنشر صورة تجمع ببراينت وكتب عليها "أرقد في سلام يا أسطورة".
أيضًا فريق برشلونة وريال مدريد وآي سي روما الإيطالي، شاطروا عائلة كوبي براينت في أحزانهم من خلال تغريدات على موقع "تويتر".
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