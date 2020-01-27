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أحمد الأحمر "على الأعناق" في عيد ميلاده

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يحتفل اليوم أحمد الأحمر نجم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ 36، حيث أنه من مواليد

27 يناير عام 1984.

ويتزامن عيد ميلاد " اليد" كما تطلق عليه الجماهير بعودة بعثة المنتخب

المصري أبطال إفريقيا من تونس عصر اليوم وسط استقبال جماهيري لأبطال الفراعنة بقيادة الأحمر الذي حمل كأس بطولة إفريقيا أمس كان أحد العناصر المؤثرة في قيادة مصر للتأهل للأولمبياد.
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