تعرف على نتائج رويال رامبل 2020

بدأ فجر اليوم الإثنين عرض رويال رامبل 2020 الذي يقام هذا العام في مدينة هيوستن بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية ، وبالتحديد على ملعب «مينيت مايد بارك». ويذاع عرض «رويال رامبل 2020» عبر شبكة WWE Network، وقناة BT Sports. -شيموس ينتصر على شورتي جي -أندرادي ينتصر على هامبيرتو كوريلو ويحافظ على لقب الولايات المتحدة - رومان رينز ينتصر على كينج كوربن في نزال (Falls Count Anywhere Match) Advertisements - شارلوت فلير تفوز بنزال رويال رامبل للسيدات وتحجز مكانها في ريسلمانيا مكانها في ريسلمانيا - بايلي تنتصر على لايسي إيفانز وتحافظ على لقب سماكداون للسيدات - "ذا فيند" براي وايت ينتصر على دانيال براين ويحافظ على لقب الونيفرسال في نزال أسطوري - بيكي لينش تنتصر على أسكا وتحافظ على لقب راو للسيدات - درو ماكنتاير يفوز في نزال رويال رامبل للرجال ويبدأ طريقه نحو ريسلمانيا

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