وزارة الشباب والرياضة تعلن تفاصيل كأس شباب مصر اليوم

تعلن اليوم اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب عن تفاصيل بطولة "كأس شباب مصر" لمراكز الشباب والتي تم استحداثها بداية من الموسم الجاري، على ان تنطلق خلال شهر مارس المقبل، وذلك خلال اجراء مراسم قرعة المرحلة النهائية لدوري مراكز الشباب.

ويشارك في بطولة كأس شباب مصر ٦٤ فريقا يمثلون مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، حيث سيتأهل لها الأول والثاني من كل محافظة مباشرة، ثم يتم اختيار ١٠ فرق من اصحاب المركز الثالث بالقرعة.

وتقام مباريات البطولة بنظام خروج المغلوب

على ملاعب محايدة بالمدن الشبابية، حيث سيقام دور ال٦٤ أيام ٩ و١٠ و١١ مارس المقبل، ودور ال٣٢ أيام ١٦ و١٧ و١٨ من نفس الشهر، في حين يقام دور الـ ١٦ يومي ٢٤ و٢٥، وربع النهائي يوم ٣١، على ان يقام نصف النهائي يوم ٧ ابريل، والنهائي يوم ١٤ ابريل القادم.