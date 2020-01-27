لبنى مصطفى تحصد ذهبيتين ببطولة الجمهورية لذوي الاحتياجات الخاصة

حصدت لبنى مصطفى لاعبة السباحة بنادي الزمالك ومنتخب مصر ذهبيتين ببطولة الجمهورية لذوي الاحتياجات الخاصة بسباقي 50 متر خلفي و 100 متر خلفي. حققت اللاعبة أرقاما قياسية جديدة لها حيث تعتبر الوحيدة التي تحصد الميدالية الذهبية لمدة ١٦ عاما على التوالي. الذهبية لمدة ١٦ عاما على التوالي. أقيمت البطولة على حمامات سباحة الكلية الحربية لتتأهل لبنى مصطفى لبطولة التميز التي تقام في شهر أبريل القادم وفي حالة الفوز ببطولة التميز سوف تشارك السباحة ببطولة العالم القادمة نهاية هذا العام ديسمبر 2020. ببطولة التميز سوف تشارك السباحة ببطولة العالم القادمة نهاية هذا العام ديسمبر 2020. وبهذا الفوز ارتفع عدد ميداليات اللاعبة لبنى إلى ١٨٢ ميدالية بين محلية ودولية. أعرب أحمد السيد، المدير الفني لأسرة الاحتياجات الخاصة، عن سعادته بإنجازات السمكة الذهبية والذي يعكس الإرادة والعزيمة التي تتمتع بها.

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