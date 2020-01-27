بيكلي وعاشور يقودان هجوم المقاصة أمام طلائع الجيش

أعلن جمال عمر، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ15 لبطولة الدوري. الدوري. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: محمد دبش وعاصم سعيد وحسني فتحي وأحمد محسن Advertisements خط الوسط: مصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد مسعد ومحمد كنارية كنارية الهجوم: شميلس بيكلي وصلاح عاشور يتواجد على دكة البدلاء كل من: الحارس محمد كوكو وعصام صبحي وأحمد ياسين وصلاح ريكو وباولن فوافي وصلاح أمين ومحمد إبراهيم. يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد 11 نقطة ويحتل المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري.

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