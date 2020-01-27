اتحاد الكرة: منح رخص الفيديو للحكام بعد نهاية التدريب مباشرةً

كشف مصدر في اتحاد الكرة، أن الحكام سيتم منحهم رخصة استخدام تقنية الفيديو بمجرد انتهاء التدريبات التي يخضعون لها في الوقت الحالي على استخدام التقنية. في الوقت الحالي على استخدام التقنية. وقال المصدر ، أن الـ IFAB سيمنح الحكام الرخصة بعد نهاية التدريب موضحاً أنه لا يشترط حصول كل الحكام المشاركين في التدريب على الرخصة حيث أن الأمر يرجع للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا". الحكام الرخصة بعد نهاية التدريب موضحاً أنه لا يشترط حصول كل الحكام المشاركين في التدريب على الرخصة حيث أن الأمر يرجع للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

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