الاتحاد الدولي للتنس يجرى تجارب تطوير نظام var بالسليمانية

بدأ الاتحاد الدولي للتنس بالتعاون مع منظمة اللاعبين المحترفين ( ATP ) اجراء تجارب تطوير نظام ( var ) على الملاعب الرملية وذلك بملاعب نادى السليمانية الرياضى .

وصرح مدير نادى السليمانية رامى شحاته بأن تلك التجارب يجريها الاتحاد الدولى من أجل تطوير

هذا النظام بهدف تقليص الاخطاء فى المباريات .

وقال رامى شحاتة أن هناك مجموعة عمل كاملة حضرت خصيصا الى مصر بأحدث الاجهزة المتطورة من كاميرات وخلافه لاجراء تجارب حية على المباريات بالملاعب الرملية حيث

تقام حاليا مباريات بطولة السليمانية الدولية للتنس رجال وسيدات .

وأضاف قائلا أن اختيار الاتحاد الدولى ومنظمة اللاعبين المحترفين لنادى السليمانية لاجراء هذا التجارب جاء بعد مفاضلة مع اندية اخرى فى بلدان متعددة من دول الجوار فى منطقة الشرق الاوسط بعد التأكد من انه المكان الامثل لاجراء تجارب دقيقة وناجحة تحقق استخدام تلك الاجهزة المطورة