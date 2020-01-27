على هامش الأولمبياد الخاص.. وزارة التضامن الاجتماعي تقيم معرضًا للأسر المنتجة

أقامت وزارة التضامن الاجتماعي تحت اشراف الدكتورة نيفين القباج معرض للأسر المنتجة على هامش دورة الألعاب الافريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس منظمة الاتحاد الأفريقي.

وقامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يشاركها المهندس أيمن عبد الوهاب أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي

للأولمبياد الخاص بالشرق الاوسط ودول شمال افريقيا وماري ديفيز الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي وتشارلز نيامبي الرئيس الإقليمي لمنطقة إفريقيا والفنان القدير حسين فهمى سفير الأولمبياد الخاص الدولى بافتتاح المعرض الذى يضم العديد من المنتجات اليدوية والتراثية المتميزة التى تم صناعتها بأيادٍ مصرية ويتم طرحها للجمهور بأسعار التكلفة. .

وأضافت القباج أن الاولمبياد الخاص التي يشرف عليها المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي

للأولمبياد الخاص بالشرق الأوسط ونحن نكن له كل التقدير وهو سلسل اسره السيدة ماجدة موسى داعمة ذوى الإعاقة في مصر وتعليمهم ودمجهم في التعليم وهو اخذ الشعلة منها ويستكمل هذا الطريق ونحن كوزارة التضامن الاجتماعى ندعم ونعزز ذوى الإعاقة ونعترف بطاقاتهم ونقدم لهم كل ما لدينا من دعم بالتنسيق بيننا وبين الوزارات الأخرى كمان بدعوا المجتمع المدنى الذى له دور مهم جدا في دعم ذوى الإعاقة لا تقل أهمية عن دور الحكومات وأشار نحن نستغل كل مكان نستطيع من خلاله دعم التمكين الاقتصادى للاسر التي نخدمها وبالذات لمنتجات ذوى الإعاقة فعملنا مصغر من معرض ديارنا داخل الاستاد على أساس ان هناك 42 دولة تشارك في البطولة وهناك مشاركين من مصر وهو ما يساهم في فتح سوق لعارضين ونحن هدفنا خدمة العارضين وفتح أسواق مختلفة ومتنوعة لهم ليستفيدو من هذا الجمع وقد شاهدنا اليوم اكثر من 50 عارض من مختلف محافظات الجمهورية .

يذكر ان مصر تستضيف حاليا دورة الألعاب الافريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس منظمة الاتحاد الأفريقي وهو أكبر تجمع في تاريخ حركة الاولمبياد الخاص للاعبين الافارقة، تحتضنهم القاهرة بمشاركة لاعبون من 42 دولة افريقيا، وتشهد الألعاب ولأول مرة مساوة عدد اللاعبين الذكور مع الاناث 50-50 حيث يتنافسون في اربع رياضات في خماسيات كرة القدم وكرة السلة والعاب القوى والبوتشى ، وتستمر الألعاب حتى يوم 31 يناير ، وهو أخر أيام رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الافريقية وتعد العاب الاولمبياد الخاص أكبر حدث إنساني تشهده القارة السمراء.