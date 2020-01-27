رياضة | سمسطا يطالب بمنع جماهيره من حضور لقاء طامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمسطا يطالب بمنع جماهيره من حضور لقاء طامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل مجلس إدارة نادي سمسطا أحد أندية المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث خطاب رسمي لمنطقة كرة القدم بالفيوم ومديرية أمن بنى سويف ومديرية أمن الفيوم واتحاد الكرة المصرى وذلك بشأن أحداث مباراة الفريق أمام ضيفه طامية والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 .

وكانت المباراة قد شهدت منع تواجد جماهير سمسطا المؤازرة للفريق خلال مشواره بالقسم الثالث ، مما دفع مسؤولو سمسطا للمطالبة بتحقيق العدالة فى جميع المباريات بجانب إسناد إدارة المباريات لحكام متميزين خاصة فى ظل المنافسة الشديدة التى تشهدها المجموعة .

وقال أحمد دهشان ، رئيس مجلس إدارة مركز شباب سمسطا لـ " الخليج 365 الرياضى " : منذ صعود سمسطا للقسم الثالث وبشهادة جميع المتابعين ملتزمين بكافة قواعد اللاعب النظيف واحترام كافة اعضاء المنظومة الكروية والأندية الأخرى والحكام ومراقبي المباريات بجانب الالتزام بالعدد القانونى لحضور الجماهير .

وتابع بقوله : ولكن فؤجئنا بالمباراة الماضية أمام طامية بالاسبوع السادس عشر بملعبنا بعدم السماح بتواجد جماهير الفريق التى تشجع الفريق بمشواره هذا الموسم.

واختتم تصريحه : مطالبنا تتمثل فى تطبيق المعاملة بالمثل بجميع المباريات وإسناد الإدارة التحكيمية بالمباريات لأطقم تحكيم تكون على قدر مسؤلية المباريات .