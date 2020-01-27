رياضة | البلدية يحشد أسلحتة استعدادًا لموقعة الرجاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلدية يحشد أسلحتة استعدادًا لموقعة الرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة تدريبه الاخير اليوم قبل الموقعة الهامة والمصيرية غدا أمام الرجاء المطروحي في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة القسم الثاني المجموعة الثالثة بحري.

ويدخل بلدية المحلة اللقاء بجهاز فني جديد يقودة المدير الفني رمضان السيد بعد إستقالة رضا عبدالعال من تدريب بلدية المحلة بعد الهزيمة من دمنهور في الأسبوع الماضي. بينما يدخل الرجاء بجهاز فني جديد بقيادة نبيل محمود رامبو الذي قاد الفريق المباراة الماضية وحقق الفوز بها على أبوقير.

ويدخل بلدية المحلة اللقاء برصيد ١٦ نقطة في المركز السابع، بينما يدخل الرجاء اللقاء برصيد ١٩ نقطة في المركز الرابع.

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وشمل تدريب بلدية المحلة الاخير بعض عمليات الاحماء وتدريب خفيف بالكره ويدخل الفريق في معسكر مغلق في فندق النادي إستعدادا للقاء الغد.

ويعود للبلدية في هذه المباراة العديد من اللاعبين بعد غيابهم بسبب الإيقاف أو الإصابات منهم علاء شعبان، محمد عبدالله حكا، كريم بدير، مراد رجب.

الطريف أن الفريقين قد إلتقيان منذ موسمين بنفس الاجهزه الفنية من أجل الحصول على بطاقة الصعود للممتاز وقد نجح الرجاء بقيادة نبيل محمود ان يفوز على البلدية بهدف ويصعد للدوري الممتاز.