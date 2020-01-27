رياضة | رسالة طمأنينة من الهلال السوداني للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة طمأنينة من الهلال السوداني للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي تفاصيل إجراءات رحلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، إلى السودان لمواجه الهلال السوداني السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عدلي في تصريحات خاصة إنه تلقى اتصالًا من حسام عيسى سفير مصر في السودان أن نادي الهلال سيعامل النادي الأهلي بمثل معاملته في القاهرة بعدما أشاد مسئولو النادي السوداني بمعاملة الأهلي في مباراة الذهاب.

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وأضاف عدلي أن هناك مندوبين من نادي الهلال السوداني سيكونون في استقبال بعثة الأهلي وتسهيل كافة ترتيبات بعثة الفريق الأحمر في السودان.

وتابع المدير الإداري أنه سيسافر إلى السودان يوم الأربعاء المقبل رفقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للاطمئنان على كافة ترتيبات بعثة الفريق الأحمر الخاصة بفنادق الإقامة وملاعب التدريب.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي عصر الخميس المقبل إلى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.