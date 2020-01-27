رياضة | جوارديولا لا يستسلم ويؤكد: سنقاتل كل يوم من أجل اللحاق بالمتصدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا لا يستسلم ويؤكد: سنقاتل كل يوم من أجل اللحاق بالمتصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن عدم استسلام فريقه، وأن الدوري الإنجليزي مازال لم يحسم بعد.

ليفربول يبتعد بفارق 16 نقطة عن السيتي

مانشستر سيتي يحتل وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن المتصدر ليفربول والذي يمتلك 67 نقطة، مع وجود مباراة مؤجلة للريدز أمام فريق وست هام.

مانشستر سيتي يسحق فولهام برباعية

وكان مانشستر سيتي قد فاز على فريق فولهام برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وتحدث بيب في تصريحات نقلتها صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، قائلا:" نفكر الأن في مباراة مانشستر يونايتد والتي ستلعب في نصف نهائي كأس الرابطة حتى نبلغ النهائي، ثم بعد ذلك نفكر في الدوري".

وتابع:" سنقاتل كل يوم من أجل اللحاق بالمتصدر ليفربول، وسنأخد كل مباراة بنفس الحماس".

وأتم:" أتمنى أن نقدم الأداء بنفس الروح الإنتصارية التي كنا نمتلكها قبل ذلك".

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة فريق مانشستر يونايتد، يوم الأربعاء المقبل 29 من يناير الجاري، في إياب الدور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، والتي ستقام على ملعب الاتحاد.